Dochodzenie ws. nacisków na Ukrainę. Kolejni świadkowie zeznają przeciwko Donaldowi Trumpowi

W USA trwa dochodzenie w sprawie ewentualnego impeachmentu Donalda Trumpa. We wtorek dwoje świadków zeznało, że prezydent postępował niewłaściwie w aferze ukraińskiej. Oboje byli świadkami jego rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Dochodzenie ma ustalić, czy istnieją podstawy do odsunięcia prezydenta od władzy. We wtorek zeznania składali podpułkownik Alexander Vindman, ekspert ds. Ukrainy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, i doradczyni wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a w sprawach europejskich i rosyjskich Jennifer Williams. Oboje byli przy lipcowej rozmowie Trumpa z Zełenskim, i zeznali, że dopuścił się on czegoś niewłaściwego.