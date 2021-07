Kard. Dziwisz na bajecznych wakacjach. Nie przejmuje się zarzutami

Na razie nie wiadomo, co ustalił kardynał Bagnasco. Sam "Don Stanislao" unika odpowiedzi na pytania o swój udział w tuszowaniu pedofilii w Kościele. Wydał tylko jedno oświadczenie na ten temat, w którym stwierdził, że ponawia propozycję, by sprawami oceny działań podjętych przez stronę kościelną w kwestiach poruszanych w filmie zajęła się niezależna komisja. "Jestem gotowy do pełnej współpracy z taką komisją" - zadeklarował.