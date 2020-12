Kard. Stanisław Dziwisz zabrał głos ws. doniesień o tuszowaniu przez niego przypadków pedofilii w Kościele. - Przebaczam - zapewnił duchowny. Hierarcha odpierał też ataki na papieża Jana Pawła II.

Kard. Stanisław Dziwisz zabrał głos ws. ataków na papieża Jana Pawła II. W opinii duchownego papież Polak nie jest należycie traktowany we własnej ojczyźnie, a pomówienia na jego temat uderzają też w osoby, które stały przy jego boku.

"Don Stanislao". Kard. Stanisław Dziwisz: przebaczam

W opinii duchownego, atak na jego osobę jest bezpośrednio powiązany z atakami na pamięć o papieżu Janie Pawle II. W trakcie rozmowy duchowny odniósł się także do zarzutów, które padły pod jego adresem w reportażu TVN24 "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza". - Żeby uderzyć w papieża, to trzeba też uderzyć w ludzi, którzy z nim współpracowali. To była nasza służba papieżowi, a poprzez papieża mojej ojczyźnie - tłumaczył kard. Stanisław Dziwisz na antenie Telewizji Trwam.

Hierarcha podkreślił przy tym, że wybacza Polakom, jednak cierpi on w wyniku zaistniałej sytuacji. - Jeśli moja ojczyzna tego nie widzi, a kiedyś widziała, to niewątpliwie powoduje u mnie ból, ale przebaczam - zaznaczył.

"Don Stanislao". Burza po filmie o kard. Stanisławie Dziwiszu. Mocny komentarz Leszka Millera

"Don Stanislao". Kard. Stanisław Dziwisz: Polska jest dziś inna

Były sekretarz Jana Pawła II był pytany również o dzisiejszy odbiór osoby papieża Polaka w kraju. - Widzę, że ta Polska jest inna niż ta, którą była kilkadziesiąt lata temu - była zachwycona papieżem, zachwycona jego nauczaniem - mówił kard. Stanisław Dziwisz.

Kościelny hierarcha zaznaczył, że Jan Paweł II jest jednym z najwybitniejszych Polaków i należy o tym pamiętać. Kard. Stanisław Dziwisz odniósł się również do zarzutów postawionych w reportażu TVN24, a także w raporcie Watykanu ws. kard. Theodere'a McCarricka, który przez papieża Jana Pawła II został wywyższony do godności kardynalskiej mimo podejrzeń o pedofilię.

- Wszystko, co dochodziło do papieża, staraliśmy się mu przekazać. Jeżeli ktoś mówi, że coś zaniedbaliśmy, to nie zna pracy w Stolicy Apostolskiej. Watykan to jest papież, ale także i urzędy, każdy z nich ma jeden dział i tym się zajmuje - podkreślił kard. Stanisław Dziwisz, któremu w reportażu TVN24 zarzucono, że nie dopuszczał on informacji o pedofilii do wiadomości Jana Pawła II.

- Wszystkie sprawy, które dochodziły do papieża bezpośrednio, zostały potem poprzez papieża skierowane do odpowiednich urzędów do załatwienia. Nic się nie ukrywało. Wszystko trzeba było podjąć, przemyśleć i umiejętnie z odpowiedzialnością działać - zaznaczył kard. Stanisław Dziwisz.

"Don Stanislao". Kard. Stanisław Dziwisz stanie przed prokuraturą? Jest zawiadomienie

Po emisji reportażu "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" przez Polskę przetoczyła się fala oburzenia. Część społeczeństwa głośno domagało się pociągnięcia duchownego do odpowiedzialności.

Jedną z takich osób był europoseł Łukasz Kohut, który złożył zawiadomienie do prokuratury ws. możliwości popełnienia przestępstwa przez kard. Stanisława Dziwisza. O zarzutach eurodeputowanego szerzej pisaliśmy na łamach Wirtualnej Polski.

W piątek 18 grudnia europoseł Łukasz Kohut poinformował, że został wezwany do Prokuratury Okręgowej w Krakowie w charakterze świadka. Zeznania ma składać w poniedziałek 21 grudnia.

Źródło: Telewizja Trwam