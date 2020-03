WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Dominik Tarczyński + 2 michał dworczyktłit oprac. Anna Kozińska 2 godziny temu Dominik Tarczyński zaczepił w pociągu Adama Michnika. Jest reakcja Michała Dworczyka - Pozdrowienia pan przekaże dla brata, a jak nie, to ja przekażę - powiedział Dominik Tarczyński do dziennikarza Adama Michnika w pociągu.... Rozwiń "Pawłowicz jako sędzia Trybunału K … Rozwiń Transkrypcja: "Pawłowicz jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Tarczyński jako reprezentant Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli szczujący na tego, który przesiedział lata w komunistycznych kazamatach. Superwtorek po polsku. Skala upadku RP". Napisał były polityk, niecierpiący Zjednoczonej Prawicy pan Marek Migalski. Żyjemy w kraju demokratycznym, każdy ma prawo do swoich ocen. Dla mnie najważniejsze z tych ostatnich godzin jest to, że Sejm 400 głosami solidarnie poparł rozwiązania prawne, które przysłużą się bezpieczeństwu Polaków. A Prawo i Sprawiedliwość, które namawia, żeby prowadzić kampanię wyborczą poważnie, bez hejtu, bez nienawiści - kiedy przeprosi za Dominika Tarczyńskiego? Ja myślę, że każdy przede wszystkim powinien odpowiadać za swoje słowa. Nie wiem dokładnie o co pan redaktor pyta, bo tak postawione pytanie jest... Dominik Tarczyński nagrał taki filmik, gdzie idzie za Adamem Michnikiem w pociągu i każe mu przepraszać za jego brata... Czy też pozdrowić. Wiele osób jest oburzone takim zachowaniem. Taką napaścią na 74-letniego redaktora. Ja bym na pewno tak nie postąpił, natomiast faktem jest to, że brat pana Adama Michnika, Stefan Michnik. Był byłym prokuratorem wojskowym, który brał udział w skazywaniu osób walczących o niepodległość Polski. No tak, ale każdy z nas ma przepraszać za to, co robi brat, ciotka, wujek babcia? Nie. Dlatego właśnie powiedziałem panu, że ja bym na pewno tak nie zrobił. Natomiast, rozumiem ludzi, u których budzi to emocje. Nie akceptuję natomiast tego rodzaju form działań. Ale może w takim razie ktoś powinien z Prawa i Sprawiedliwości wpłynąć na Dominika Tarczyńskiego, żeby tak się nie zachowywał? Skoro Prawo i Sprawiedliwość apeluje o tę merytoryczną i bezhejtową kampanię. Jeżeli spotkam Dominika - chociaż teraz z panem posłem widujemy się rzadko, ponieważ on jest europarlamentarzystą, ja jestem posłem do polskiego parlamentu i członkiem rządu. To na pewno zadam mu pytanie, czy to jest dobry pomysł właśnie w taki sposób postępować.