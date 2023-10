Dobry występ posłanki Lewicy w TVP. "Skończyła się polaryzacja"

Czy występ Joanny Scheuring-Wielgus w debacie w TVP pomógł Lewicy? - Myślę, że państwa dzisiejszy sondaż, pokazujący 2 proc. wzrost dla komitetu Lewicy, pokazuje, że tak. To osoba autentyczna, ciepła. Jedyna kobieta w debacie, z historią osobistą, przekonała wyborczynie i wyborców. Skończyła się polaryzacja - komentowała w programie "Tłit" posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. - To szansa na zmianę władzy. Przez ostatnie 8 lat dwóm partiom największym zależało na polaryzacji. To gwarantowało rządzenie i bycie największym ugrupowaniem opozycyjnym, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, by władzę PiS-owi odebrać. Drogą do tego jest depolaryzacja. Nie liczy się, kto będzie miał najwyższy słupek wyborczy, czy PiS czy KO, ale to, czy razem z KO i Trzecią Drogą uzyskamy więcej niż 231 mandatów. Kampania jest forsowną aktywnością, a debaty są zajęciem wyczerpującym. To szereg przygotowań. Może czasami niektórzy nie dają rady. Joanna wypadła bardzo dobrze - dodała.

