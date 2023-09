"Dobry posiłek" według PiS. Zapytaliśmy emerytów o jakość jedzenia w szpitalach

Prawo i Sprawiedliwość ujawniło drugi punkt swojego programu wyborczego. "Dobry posiłek" to zapowiedź poprawy jedzenia w polskich szpitalach. Placówki mają otrzymać dodatkowe środku od NFZ na poprawę jakości serwowanych posiłków. Jak zapowiedział poseł PiS Marek Suski, chodzi o "miliardy złotych". Reporterka WP Kinga Lewandowska zapytała, co sądzą o tym warszawscy emeryci. - Trzeba byłoby zostać ministrem zdrowia, żeby być dobrze odżywianym w szpitalu. Z jedzeniem było bardzo źle. Zmiany są potrzebne, tylko, czy one zajdą – usłyszeliśmy od jednego mężczyzny. - To dobrze, bo podobno jedzenie jest gorsze niż w więzieniu – skomentował kolejny rozmówca. Część pytanych przez nas seniorów była zadowolona z jakości podawanych obecnie posiłków. - Byłam kilka razy w szpitalu i nie narzekałam – podsumowała zapytana na ulicy warszawianka. – Byłem niedawno w szpitalu i wyszedłem zadowolony – skomentował inny senior. - Nie wierzę, absolutnie PiS-owi nie wierzę. Mam 71 lat, moje przyjaciółki mają doświadczenia ze szpitali i to jest tragedia – stwierdziła kolejna rozmówczyni Kingi Lewandowskiej. Seniorka zapytana, czy wierzy, że PiS poprawi jakość posiłków w szpitalach, odpowiedziała krótko: absolutnie nie.