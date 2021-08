Dobromir Sośnierz zaatakowany przed Sejmem. Komentarz Radosława Sikorskiego

Poseł Dobromir Sośnierz został zaatakowany przed budynkiem Sejmu w Warszawie. Zgromadzili się tam przeciwnicy nowelizacji ustawy "lex TVN". Na miejscu interweniowała policja. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski europoseł PO Radosław Sikorski. - Jeśli się wprowadza tak radykalne zmiany, które burzą równowagę demokratyczną w kraju, i jeszcze robi się to ze złamaniem procedur, to będzie to skutkowało rosnącą frustracją i rosnącym gniewem społeczeństwa. To się prędzej czy później obróci przeciwko rządzącym - stwierdził. - Dziwię się Konfederacji. Są sekowani w mediach pisowskich, więc pluralizm mediów powinien być w interesie mniejszościowej partii, a oni tego nie bronią, wstrzymują się - podkreślił Sikorski. - Gdy niszczona jest w Polsce demokracja, to wstrzymanie się czy symetryzm nie jest patriotyzmem, nie jest właściwym odzewem - dodał.