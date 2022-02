Do Polski dotarli prawie wszyscy żołnierze z 82. dywizji powietrznodesantowej

Wysłanie 4,7 tys. żołnierzy do Polski to efekt dwóch decyzji sekretarza obrony. 2 lutego postanowił o wysłaniu 1,7 tys. żołnierzy z Fortu Bragg, zaś 11 lutego zdecydował o wysłaniu dodatkowych 3 tys. Ponadto 300 żołnierzy sztabu XVIII Korpusu Powietrznodesantowego z Fortu Bragg zostało wysłanych do Wiesbaden w Niemczech, by ustanowić tam dowództwo sił. Z Niemiec przemieszczono też tysiąc żołnierzy USA do Rumunii.