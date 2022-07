"Do maili prawdziwych dorzucane są fałszywe". Rzecznik PiS o mailach Dworczyka

- Trudno podchodzić do tego, ignorując fakt, że mieliśmy do czynienia z rosyjskim atakiem hakerskim - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Radosław Fogiel, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości. Był on pytany o prawdziwość maili podchodzących ze skrzynki ministra Michała Dworczyka. - Właśnie na tym polega cała ta operacja, żeby do jakichś maili prawdziwych dorzucić maile fałszywe. Jak sądzę prokuratura bada kwestię włamania na skrzynkę ministra Dworczyka. Jeżeli będziemy zakładać prawdziwość tego, co jest efektem rosyjskiej operacji wywiadowczej, to nie będziemy w dobrym miejscu - mówił Fogiel.