Dni wolne za oddanie krwi. Firmy szukają alternatyw?

Jak dodaje, pracownicy po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy mogą liczyć na szereg udogodnień, w tym m.in. dodatkowe dni wolnego z powodu pilnych spraw rodzinnych lub innych, w wymiarze 16 godzin (lub dwóch dni). Siemienkiewicz zwraca jednocześnie uwagę, że przywileje dotyczą tylko wybranej grupy - zatrudnionych. - Jeżeli ktoś prowadzi np. działalność gospodarczą, to taka zachęta go nie obejmie. Zdaniem ekspertki, pracownicy powinni być zachęcani do oddania krwi przez benefity niezwiązane z zatrudnieniem, np. biletami do kina czy teatru.