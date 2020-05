Dni wolne od pracy 2020. Boże Ciało, czyli kiedy jest najbliższy wolny dzień?

Dni wolne w 2020 roku

Ile dni wolnych od pracy jest w 2020 roku? Według ustawy z 18 stycznia 1951 w Polsce mamy kilkanaście dni wolnych od pracy. Są to różnego rodzaju święta, których ranga sprawia, że ustawodawca ustanowił je wolnymi od pracy. W 2020 roku mamy 13 dni świątecznych, poza niedzielami, które również są ustawowo wolne od pracy.

Boże Ciało. Kiedy są dni wolne w 2020?

Boże Ciało to jeden z dni ustawowo wolnych od pracy. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzimy co roku w czwartek, nigdy nie jest to inny dzień tygodnia. Za każdym razem mamy więc jeden dzień dodatkowo wolny w tygodniu.