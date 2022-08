– Ta sama prowokacyjna, kryminalna polityka Stanów Zjednoczonych jest agresywnie prowadzona na Ukrainie. To prawda, że przy znacznie bardziej aktywnym wsparciu Unii Europejskiej, która w końcu utraciła swoją niezależność. Podobnie jak w przypadku Gruzji, Amerykanie celowo wzmacniali poczucie bezkarności w Kijowie, pompowali kraj bronią, zachęcali do zabijania cywilów w Donbasie – mówił Dmitrij Miedwiediew. – Los Ukrainy absolutnie ich nie obchodzi. Cel jest ten sam: zniszczyć Rosję. To jest główna przyczyna niezwykle agresywnego, rusofobicznego procesu geopolitycznego zainicjowanego przez Zachód – stwierdził.