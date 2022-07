Długoterminowa prognoza pogody. "Okres na urlop jak najbardziej wskazany"

Prof. Mariusz Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, przedstawił w programie "Newsroom" WP długoterminową prognozę pogody dla Polski. - Można już powiedzieć, jeżeli chodzi o temperatury, że wrzesień będzie w normie. To będzie typowy wrzesień, do jakiego się przyzwyczailiśmy. Nie powinno być niespodzianek - stwierdził ekspert IMGW. Prof. Figurski dodał, że jedynie na obszarze północno-wschodniej Polski spodziewane są wtedy opady powyżej normy. Pozostała część kraju powinna utrzymać się w normie wieloletniej. - Ja lubię okres wrześniowy, jeśli chodzi o urlop, bo jest spokojniej, pogoda jest bardziej ustabilizowana, a poza tym pomału widać w oddali złotą polską jesień, piękne, ciepłe kolory. A więc to okres na urlop jak najbardziej wskazany - mówił ekspert IMGW.