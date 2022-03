Dlatego PiS odwraca się od Orbana? "Dowiedzieli się czegoś od USA"

Szef MON Mariusz Błaszczak nie weźmie udziału w spotkaniu szefów resortów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Wcześniej o podobnej decyzji poinformowała czeska minister Jana Czernochova. - To bardzo interesująca sprawa. Intryguje mnie to, w jaki sposób nagle kierownictwo rządzącej partii, ministrowie, a przede wszystkim prezydent doszli do wniosku, że Viktor Orban nie jest dobrym sojusznikiem. Co się stało w ciągu bardzo krótkiego czasu? Pamiętamy spotkania Mateusza Morawieckiego z Orbanem w Madrycie w otoczeniu sympatyków Putina, anty-Europejczyków, podróże do Budapesztu i z Budapesztu do Warszawy. Co się nagle stało? - pytał w programie "Newsroom" WP były ambasador RP w USA Ryszard Schnepf. - Podejrzewam, że politycy rządzący w tej chwili w Polsce dowiedzieli się kilku rzeczy od swoich amerykańskich partnerów o Orbanie, o jego polityce i być może o jego końcu. To nie jest przypadkowe, że właśnie w niedzielę, w dniu wylotu Joe Bidena, prezydent Duda powiedział, że koszt dla Węgier będzie bardzo wysoki - stwierdził Schnepf.