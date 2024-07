Dlaczego Tusk nie dyscyplinuje PSL-u? "Próbuje wykorzystać sytuację"

Powoli zbliżają się wybory prezydenckie. W kontekście tego rozmawiano o problemach w koalicji rządzącej w programie "Newsroom" WP. Prof. Renata Mieńskowska-Norkiene oceniła, że "PSL swoimi wyskokami działa na niekorzyść Hołowni". Tłumaczyła, że przez to wynik w wyborach prezydenckich marszałka może nie być spektakularny i w drugiej turze znajdzie kandydat PiS i KO. - Przecież Rafał Trzaskowski może wykorzystywać, taki argument, że kandydat Trzeciej Drogi to będzie kandydat, który będzie wetował zmiany dotyczące aborcji, związków partnerskich - mówiła politolożka. Oceniła także, że "to może być powód, dla którego Donald Tusk tak spokojnie patrzy na to co się dzieje i nie dyscyplinuje też PSL-u". - Być może on próbuje wykorzystać sytuację w ten sposób, żeby PSL pokazał się jako ultra konserwatywny, jako przeszkadzacz, po to, żeby zmniejszyć szanse Szymona Hołowni - mówiła prof. Mieńskowska-Norkiene.

