Dlaczego Putin zaczął osobiście dowodzić wojną? "To przypomina upadek Hitlera"

Putin wchodzi w rolę dowódcy. Zna się?

- Aż trudno uwierzyć w to, że Putin wydaje polecenia grupom bojowym. Oczywiście nie jest to poziom odpowiedni do zarządzania przez prezydenta - dodaje płk. Matysiak. Zauważa, że sytuacja przypomina mu ostatni rok rządów Adolfa Hitlera, który po lądowaniu aliantów w Normandii w czerwcu 1944 roku popełnił kardynalny błąd. Nie uruchomił na czas dywizji pancernych, które czekały we Francji oczywiście na lądowanie aliantów. Przyczyniło się to do klęski III Rzeszy.