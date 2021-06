"Dlaczego przegralibyśmy wojnę z Rosją?". Gen. Różański przypomniał swoje słowa

Trwa eskalacja konfliktu światowych przywódców z władzami Rosji. Pozycję Polski na arenie międzynarodowej komentował w programie "Newsroom WP" gen. Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. - Rosja jest krajem, który czasem nie jest dostrzegany przez nasze elity polityczne. To jest kraj, który ma wysokiej klasy dyplomację. Ta dyplomacja jest cyniczna, ale skuteczna. Rosjanie podejmują aktywność militarną w obrębie swoich byłych republik radzieckich albo na tzw. zaproszenie, jak np. w Syrii - tłumaczył wojskowy. - W moim przekonaniu Polska nie jest celem dla Rosji, ale jest przeszkodą, wobec której mogą być podejmowania aktywne działania. (...) Ewentualną wojnę z Rosją przegralibyśmy, bo jesteśmy słabym krajem pod względem polityki zagranicznej, rozbrajamy naszą armię, a nasza gospodarka jest trudna do porównania z gospodarką rosyjską - podkreślał były dowódca. Prowadzący Patrycjusz Wyżga dopytywał, jakie kroki władze Polski powinny podjąć, aby poprawić sytuację obronną państwa. - Powszechny pobór do wojska? Zdecydowanie nie. To byłoby duże obciążenie finansowe dla naszego kraju. Ja bym wolał, żeby młodzi ludzie byli kierowani na miejsca pracy, żeby zwiększany był produkt PKB, wtedy będziemy bezpieczniejsi - podsumowywał gen. Różański.

