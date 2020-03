Ryszard Terlecki Porze od finansowanie mediów publicznych moralnym zwycięzcą jest Kurski postąpił honorowy a Telewizja Polska A Telewizję Polską zostawia w formie o niebo lepszy niż ją za Najlepszą recenzja Sukcesu były ataki wrogów dobrej Odwaga korespondencyjna Rada Mediów sukces Kurskiego ten piątkowy wieczór No chyba wielka porażka Zresztą widzieliśmy Ten cały spektakl to wyglądało to trochę jak wojna Gang Strony przez stawiały sobie pistolet do głowy a potem ktoś pociągnął za NATO Wydaje się że Ryszard Terlecki To się myli dlatego że telewizor Wtedy kiedy w 2015 roku zmieniała się władza była Jeśli dobrze pamiętam 150000000 zł Na plusie dzisiaj jest z wami No To raczej nie najlepiej świadczy a nie o pracę Którzy taką telewizję Tajemnice tam była wojna gangów jak powiedział pan poseł dość mocno Tabletki też zresztą Mocno pojechał ale ta wojna To to Ryki woj Wyboczenie Co to Dowód na to że ludzie Którzy Bądźmy również odpowiadają za Może powiedzieć Spiny dla Panamy posłane Tomczyk Ja mu mówię Fakty są takie Kim był św To dlatego muszę odejść telewizja publiczna telewizja publiczna przez ostatnie lata realizowała Przetrwały Instytucie jak ta Misiek który właśnie był zwijany za czasów platformy Dlatego mimo że były Wyniki finansowe bo Sportowa liście to że nawet dziennikarze Umieszczenie Zostali oni byli I tak Prostopadłe Chciałam Sprzedać i sprawa ty Jacek Kurski Poproś Za dobry on był za dobry i po prostu Odejść pozbyto się go W jeden wieczór głosowanie korespondencyjne Ale jeszcze raz wrócę do wyników finansowych Telewizja Polska w 2015 r Teraz strata 2 miliardy Dwa miliardy złotych które mogą być przeznaczone Na onkologię mogą być przeznaczone na służbę zdrowia Zostaną przeznaczone To na propagandę Przecież każdy wie Telewizja Polska działa I nawet pan poseł który tutaj jest ze mną Obojętnie co mam I pan wie Pan redaktor wie czym jest Telewizja Polska Naprawdę Gdybyśmy mogli budować od nowa Jak byśmy mogli budować idealny Telewizja nie wyglądałaby Panie Trochę także bo to inna był rodzaj targów mówiło się że był dawce za veto Ten Na ostatniej prostej jednak Kurskim Położyć go Kuzyn Turbo Duda No niespecjalnie był jakimś wyjątkowym fanem pani były trochę targi przede wszystkim Mam prezenty Andrzej Duda podjął bardzo dobrą decyzję i uratował media Tego że bez tej Pieniędzy wpadły by Media publiczne Nie tylko telewizja ale również radio Dziś Miasto Platforma modelka chciała Polakom zabrać właśnie tylko Telewizyjny tylko program Jaworowicz nie tylko Programy które są tworzone przez znakomitych dziennikarzy Rozgłośniach regionalnych i ośrodkach TVP regionalnych na M jak miłość czy na dobre i na złe nie mogłem Otwarcia sprywatyzować Media Markt szpitale tak jak tak samo jak zamyka Opatrunki