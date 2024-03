Dla osób o mocnych nerwach. Wycieczka po gruzach, lejach po bombie i pogorzeliskach

Takie objazdowe wycieczki muszą być częste. Na niektórych zniszczonych ukraińskich domach pojawiają się nawet tabliczki z prośbą o to, by nie fotografować obiektów i nie wchodzić do ruin, które były czyimś domem. Dla wielu ofiar wojna jest traumatycznym przeżyciem i rany po niej nieprędko zostaną zagojone.