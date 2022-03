Wiec Putina. Nawet DJ był agentem. "Rosja w pigułce"

DJ z wiecu Putina agentem FSO. Ekspert nie ma wątpliwości

Kwestię tę poruszył m.in. dr Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie w rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM. - To spotkanie w Łużnikach, to rzeczywiście taka Rosja w pigułce. Po pierwsze, Putin w szklanej klatce kuloodpornej i po drugie ten DJ siedzący obok, okazał się oficerem FSB - powiedział ekspert (dokładniej chodzi o FSOFD, oddzielną służbę wywiadowczą. FSO I FSB to dwie największe służby wywiadowcze w Rosji i przydzielone im uprawnienia się różnią).