Występ Putina "w klatce". "To byłaby cywilna śmierć"

Występ Putina w pancernej klatce. Ustalenia szwedzkich dziennikarzy

W rocznicę aneksji Krymu, w Moskwie na stadionie Łużniki zorganizowany został wiec poparcia dla Władimira Putina. Wydarzenie z pewnością przejdzie do historii z kilku powodów, m.in. za sprawą bardzo drogiej kurtki (jej koszt opiewa na kwotę ok. 12 tysięcy euro, czyli równowartość półtora miliona rubli), którą rosyjski dyktator miał na sobie podczas wystąpienia, a także specjalnej instalacji, jakiej zażyczył sobie, by stanąć przed tłumami.