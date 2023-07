Disco polo na plaży i sikanie na wydmy. Tego Polacy nie znoszą na wakacjach

Jakie są największe grzechy Polaków na wakacjach? Na niektóre zachowania narzekają nie tylko służby w nadmorskich miejscowościach, ale także inni urlopowicze. Dziennikarz Jakub Bujnik spytał Polaków, co ich szczególnie gorszy. - Jak widzę matki pod wpływem alkoholu pilnujące swoich dzieci na plaży, to mnie to boli - komentuje jedna z kobiet. Oprócz alkoholu problemem są też pozostawiane śmieci. - Jak gościa stać, żeby dźwigać pełne butelki piwa, to powinien je też zabrać, to jest głupota - wskazuje inny turysta. Wciąż dużym problemem jest brak toalet na plażach i załatwianie swoich potrzeb w morzu lub na wydmach, przez co w piasku można natknąć się na "niespodzianki". Okazuje się, że Polakom wypoczywającym nad Bałtykiem przeszkadza również głośna muzyka. Niektórzy mają jednak pozytywny obraz polskich plaż. - Polacy zachowują się w miarę ok. Dorośliśmy już do tej naszej Europy - stwierdza jeden z przechodniów. Obejrzyj materiał z Łeby i zobacz, co jeszcze turyści sądzą o zachowaniu Polaków na wakacjach.