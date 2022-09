"Die Welt": Amerykanie tracą cierpliwość do Scholza

- Od początku mówiliśmy, że Ukraina musi wygrać - podkreślają rozmówcy "Die Welt". - Z kolei w Niemczech wciąż pojawiają się głosy, które mówią jedynie, że Ukraina "nie może przegrać" - podkreślają. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz dopiero pod presją USA dostarczył do Ukrainy ciężką broń, ale ostatnio odmówił dostaw wozów bojowych piechoty i czołgów. Argumentem było to, że Stany takiego uzbrojenia do Ukrainy nie wysłały.