"Diametralnie zmienił zdanie". Wiceminister odpowiada Tuskowi

"Musimy zrozumieć, że historia powinna być lekcją dla nas wszystkich, ale nie powinna zatruwać umysłów" - powiedział Donald Tusk. O komentarz do tych słów, w odniesieniu do reparacji wojennych, pytał w programie "Tłit" Patrycjusz Wyżga. - No tak, tylko pytanie jak to się stało, że tak diametralnie zmienił zdanie od 2004 r., kiedy głosował za tym, żeby wystąpić o reparacje. Nawiasem mówiąc autorem tej uchwały był wtedy pan Antoni Macierewicz. Druga rzecz, jeżeli w tej chwili pan Donald Tusk tak uważa, to nie reprezentuje stanowiska w interesie państwa polskiego, tylko w interesie Niemiec - stwierdził wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Czy temat reparacji pojawi się podczas spotkań Jarosława Kaczyńskiego z sympatykami PiS? - Oczywiście. To jeden z elementów aktywności państwa polskiego. Jeden z elementów, który porusza opinię publiczną. W związku z tym ten temat też powinien być poruszany. Aczkolwiek nie jest to kwestia do załatwienia w najbliższych miesiącach - stwierdził.