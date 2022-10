Diakonat stały. Czym jest? Kto może zostać diakonem stałym w Polsce?

Diakonat stały jest integralną częścią Kościoła Katolickiego. Posługę po ponad tysiącleciu przywrócił Sobór Watykański II, który odbywał się w latach 1962-1965. W Polsce i Europie Wschodniej stanowisko to jest niemal nieznane. Do czerwca 2022 roku w naszym kraju wyświęconych zostało 86 stałych diakonów. Zdecydowana większość z nich to żonaci mężczyźni.