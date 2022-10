Żonaci mężczyźni w kościele. Przełomowa decyzja diecezji kieleckiej

- W odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego Franciszka, chcemy podjąć w naszej diecezji przygotowania do rozpoczęcia formacji mężczyzn do diakonatu stałego, zarówno żonatych, jak i tych, którzy chcą pozostawać w bezżenności, a doświadczają łaski powołania do diakonatu - przekazuje wiernym biskup Piotrowski.