Dezinformacja na Facebooku. "Celem prorosyjskich reklam m.in. Polska"

Zdaniem badaczy z grup non profit AI Forensics i CheckFirst w maju do ponad 3 mln użytkowników Facebooka we Francji, Niemczech, Włoszech i Polsce dotarło około 275 sponsorowanych postów zawierających treści antyukraińskie i antyunijne - podał portal. Miesiąc wcześniej KE wszczęła dochodzenie w tej sprawie.