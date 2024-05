Jakie zmiany w Gruzji po przyjęciu ustawy? Media wskazują

Lista "agentów zagranicznych". Grożą surowe kary

W przypadku odmowy dobrowolnego wpisania się na listę "agentów zagranicznych" przewidziana jest kara w wysokości 25 tys. lari (ok. 8,9 tys. dol.). Następnie państwo samo wpisze organizację na listę. Jeśli nie wypełni ona deklaracji finansowej, otrzyma kolejną grzywnę w wysokości 10 tys. lari (3,6 tys. dol.). Państwo może dokonywać kolejnych kontroli co miesiąc i za każdym razem wymierzać karę 20 tys. lari (ok. 7,2 tys. dol.), jeśli uzna, że nie dopełniono formalności.