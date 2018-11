Departament Stanu USA reaguje na list ambasador w Warszawie

Rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Heather Nauert nie chciała komentować listu ambasador USA do polskiego premiera. Morawieckiego. - Ambasador Mosbacher dobrze reprezentuje rząd Stanów Zjednoczonych w Polsce - powiedziała na briefingu prasowym.



Według źródeł zbliżonych do polskiego rządu, do których dotarł reporter Wirtualnej Polski Michał Wróblewski, ambasador USA ingerowała też w prace nad ustawą o podatku dochodowym. Wywołało to ponoć konsternację i doprowadziło do zwołania specjalnej narady w rządzie. - Premier Morawiecki twardo postawił sprawę "swoim" ludziom: o polskim prawie będzie decydował polski rząd - stwierdził jego rozmówca.