Delta Plus odporna na szczepienia? Lekarz wyjaśnia

Gwałtownie wzrasta liczba nowych zakażeń koronawirusem. W Polsce obecny jest już niedawno odkryty podtyp AY.4.2 koronawirusa, zwany także Deltą Plus. O to, czy nowy wariant jest odporny na szczepienia, zapytaliśmy w programie "Newsroom WP" dra Pawła Grzesiowskiego, eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19. - Na razie nie ma danych wskazujących na to, że wariant Delta Plus nabrał odporności na obecnie używane przez nas szczepionki. Ten defekt genetyczny, który nazywamy mutacją, powoduje natomiast, że wariant ten jest prawdopodobnie jeszcze bardziej zakaźny - stwierdził. Zdaniem eksperta, niepokój i monitorowanie nowych wariantów koronawirusa, są uzasadnione. - Może pojawić się taki wariant, który będzie uciekał naszej odporności. Konieczne będą wtedy szybkie zmiany składu szczepionki - tłumaczył.