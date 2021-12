Delta groźniejsza od Omikronu? Badania brytyjskich naukowców

Potrzebne bardziej szczegółowe badania

Z kolei druga analiza, przeprowadzona przez naukowców Uniwersytetu w Edynburgu, sugeruje, że ryzyko hospitalizacji w przypadku wariantu Omikron może być jeszcze mniejsze. Zestawili oni przypadki zakażeń koronawirusem w Szkocji oraz liczbę osób trafiających do szpitala. Stwierdzili, że gdyby Omikron zachowywał się tak samo jak Delta, można by się spodziewać, że do szpitali przyjętych byłoby do tej pory ok. 47 osób, tymczasem w Szkocji jest 15 takich pacjentów.