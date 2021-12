Która szczepionka na COVID-19 jest najlepsza? Naukowcy porównali

Każdy chciałby wiedzieć, który medykament pomaga lepiej i skuteczniej. Zadania porównania jednych z najważniejszych w dzisiejszych czasach farmaceutyków podjął się magazynie "The New England Journal of Medicine". Zamieścił on wyjątkową analizę porównawczą Moderny i Pfizera. Do analizy wykorzystano dane zebrane od amerykańskich weteranów wojennych szczepionych preparatem Moderna (mRNA-1273) lub Pfizer-BioNTech (BNT162b2) między styczniem a majem 2021 roku. W każdej grupie znalazło się ponad 210 tysięcy uczestników.