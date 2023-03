Decyzja ws. Putina. Niemcy mówią wprost, co zrobią

Piątkowa decyzja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTK) o wydaniu nakazu aresztowania wobec Władimira Putina sprawia, że Niemcy byłyby zobowiązane do aresztowania rosyjskiego dyktatora, gdyby wjechał na terytorium RFN i przekazania go do MTK - powiedział Buschmann w sobotę w rozmowie z portalem dziennika "Bild".