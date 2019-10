Dęblin. Kontrowersyjna ankieta w podstawówce. "Totalna inwigilacja"

Uczniowie dęblińskiej podstawówki dostali ankietę. Były w niej pytania o sytuację finansową rodziny, alkoholizm i karalność opiekunów. Rodzice są oburzeni i mówią, że to inwigilacja. Dyrektor szkoły zapewnia, że ankieta była dobrowolna.

We wrześniu uczniowie szkoły Podstawowej nr 5 w Dęblinie (woj. lubelskie) dostali ankietę do wypełnienia Jej tematem ankiety było "Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia". Jeden z uczniów nie chciał wypełnić ankiety i przyniósł ją do domu. Rodzice byli zszokowani pytaniami.