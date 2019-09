Kontrowersyjna ankieta dla uczniów. ZNP żąda wyjaśnień od MEN

Na zlecenie MEN dzieci i ich rodzice z niektórych szkół z województwa lubuskiego pytani są o sytuację rodzinną, materialną, a także o częstotliwość uczęszczania na nabożeństwa. Sprawą oburzony jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. "To nie ma nic wspólnego z anonimowością" - alarmuje. Jest reakcja MEN.

ZNP oburzony

Co na to Związek Nauczycielstwa Polskiego? - Nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego dziecko musi odpowiadać na takie trudne i wrażliwe dla jego rodziny pytania. Nie wiem, w jakim celu uczniowie pytani są o to, czy mieszkają z macochą, czy jego rodzice są rozwiedzeni. To nie ma nic wspólnego z anonimowością, bo taką ankietę musi wypełnić nauczyciel wspólnie z uczniem. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego autorzy ankiety pytają uczniów, jak często chodzą do kościoła lub jak często się modlą. Ja też jestem wierzący, ale uważam to za prywatną sprawę, o którą nikt nie powinien mnie pytać, a już z pewnością nie w szkole - komentuje wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński.