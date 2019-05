Miażdżący raport NIK ws. reformy edukacji. Jest reakcja MEN

Wiceminister edukacji Marzena Machałek (PiS) skomentowała raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący reformy edukacji. Stwierdziła, że jest "nierzetelny". To nie wszystko. W ocenie Machałek "nie przez przypadek został opublikowany kilka dni przed wyborami".

Raport NIK skomentował też minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. - Uważam, że wyciąganie dzisiaj jakichś stanowczych wniosków z tego raportu jest zdecydowanie przedwczesne (...) Rozmawiałem z wieloma samorządowcami i rzeczywiście są tacy, którzy twierdzą, że w ich miastach wywołuje to chaos, a są też tacy, przykładem najmłodszy prezydent współczesnej Polski, pierwszy urodzony po 1989 roku, prezydent Chełma Jakub Banaszek, który mówi, że u niego nie ma najmniejszych problemów z wdrażaniem tej reformy - komentował.

Gowin podkreślił że warto poczekać na to, by do raportu ustosunkowała się sama minister Anna Zalewska.