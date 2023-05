Debata z Mentzenem? Petru deklaruje

Czy wolnorynkowi wyborcy postawią na Konfederację? Ryszard Petru twierdzi, że nie można jej lekceważyć. Czy byłby gotowy na debatę ze Sławomirem Mentzenem? - Jestem bardzo chętny na debatę ze Sławomirem Mentzenem. Głównie o gospodarce. Jestem naprawdę otwarty na taką debatę - zadeklarował w programie "Tłit" Ryszard Petru. - Nie o całym programie. Nie wierzę w wolność jednostki ograniczoną wyłącznie do kwestii gospodarczych. To wolność sumienia, wolność wyboru. Mówię choćby o kwestii aborcji - dodał. Mateusz Ratajczak dopytywał o opinię nt. pomysłów socjalnych PiS i PO. - Mamy za mało dochodów na tego typu wydatki. (...) Pytanie, kiedy to pęknie. (...) Nasz dług jest do obsłużenia w normalnych czasach, ale gdy dług będzie zbyt wysoki ze względu na inflację i sytuację na świecie, to Polska może stać się niewypłacalna - dodał.