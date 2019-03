Debata "Media publiczne po PiS-ie". Jacek Żakowski: nie ma wyjścia, trzeba je zlikwidować

- Prezes wie, co dziennikarz powie. Przekazy stają się merytorycznie niewiarygodne, a emocjonalnie silne. Nie ma nic gorszego dla kultury. Idziemy w stronę nie-wolności - zdiagnozował stan mediów publicznych Jacek Żakowski. Jego zdaniem, po zmianie władzy, trzeba będzie je zlikwidować.

Prowadzący przedstawił najbardziej radykalną wersję tego, co należy zrobić z mediami publicznymi. Jego zdaniem nie da się ich zreformować i „nie ma innego wyjścia, niż likwidacja”. - Chodzi o stworzenie nowej instytucji, co nie znaczy, że wszyscy stracą pracę. To musi być „wolna ręka” wyboru, swobodna rekrutacja. Abonament nie jest wykonalny, walka o abonament do niczego nie prowadzi. Budżet państwa, być może udział w reklamach - mówił Żakowski.