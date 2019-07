Dawid Żukowski zaginął. Nowe miejsce poszukiwań

Grodzisk Mazowiecki nie jest już głównym miejscem poszukiwań Dawida Żukowskiego. W czwartek akcja toczyła się przy ogródkach działkowych na warszawskim Okęciu. To okolice trasy S2, którą kilka godzin przed śmiercią jechał ojciec chłopca.



Poszukiwania Dawida Żukowskiego trwają już ponad tydzień. Jak donosi Polsat News, w czwartek policja pojawiła się przy ogródkach działkowych "Miejski Paluch". To bezpośrednie okolice trasy S2, którą poruszał się ojciec chłopca w dzień jego zaginięcia.

Na warszawskim Okęciu widziano kilka wozów policyjnych, psy tropiące i ciężarówkę do przewożenia ciężkiego sprzętu. Przy ulicy Kinetycznej widziano też m. in. podnośnik straży pożarnej, przydatny do obserwacji terenu z góry.