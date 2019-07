Dawid Żukowski poszukiwany. Został wywieziony do Rosji? Rzecznik KGP komentuje

Dawid Żukowski poszukiwany jest od ponad tygodnia. Wokół zaginięcia chłopca pojawiają się nowe hipotezy. Jedną z nich jest to, że został wywieziony za granicę. Czy to możliwe? O tę kwestię był pytany rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.

Jedną z nich jest to, że chłopiec mógł zostać wywieziony za granicę. Przypomnijmy: Wirtualna Polska jako jedna z pierwszych informowała, że Dawid Żukowski ma polsko-rosyjskie obywatelstwo.

– Nadzieja umiera ostatnia. Rodzina bardzo często przez długi czas nie przyjmuje do wiadomości, że zaginiona osoba mogła zginąć. My musimy na to patrzeć obiektywnie, biorąc pod uwagę nawet te czarne scenariusze – powiedział insp. Mariusz Ciarka.