Dawid Żukowski poszukiwany. Jarosław Zieliński: nie o wszystkim można mówić, akcja trwa

Wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński stwierdził, że wciąż ma nadzieję, że poszukiwany Dawid Żukowski zostanie odnaleziony "zdrowy i cały, chociaż z biegiem dni ta nadzieja jest coraz mniejsza".

Poszukiwania Dawida Żukowskiego. Zieliński: nie o wszystkim można mówić

Dawid Żukowski jest poszukiwany od tygodnia. W środę ojciec zabrał syna z domu w Grodzisku Mazowieckim ok. godz. 17. Paweł Ż. miał go zawieźć do Warszawy do matki. Podróżował z chłopcem szarą skodą fabią o nr. rejestracyjnym WGM 01K9. Przed godz. 21 policjanci dostali zgłoszenie, że ojciec Dawida został śmiertelnie potrącony przez pociąg relacji Skierniewice-Warszawa. Miał popełnić samobójstwo. Maszynista pojazdu powiedział, że mężczyzna oczekiwał na przejazd pociągu i rzucił się pod niego. O północy matka Dawida zgłosiła zaginięcie syna.