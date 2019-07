Dawid Żukowski poszukiwania. Ekspert: skłóceni rodzice coraz bardziej brutalni wobec dzieci

- Mamy do czynienia z postępującą brutalizacją zachowań rodziców wobec dzieci. Działania skłóconych partnerów przybierają skrajną formę, zagrażającą zdrowiu, a nawet życiu dziecka - mówi Anna Szeremeti, prawnik i ekspert poszukiwań z Fundacji Itaka.



To komentarz do sprawy zaginionego Dawida Żukowskiego. Coraz więcej informacji ukazuje dramat rodziny. Wątek przemocy w domu, oskarżeń między rodzicami, dramatyczny SMS ojca o treści: "już nigdy nie zobaczysz syna" skierowany do matki. Eksperci alarmują, że podobnych konfliktów rodzicielskich jest już kilkaset rocznie i coraz częściej prowadzą do tragedii.