Detektyw: Takich dzieci jak Amelka jest znacznie więcej. To patologia rodziców

- Takich dzieci jak Amelka porwana w Białymstoku jest znacznie więcej. Uprowadzenia rodzicielskie to teraz najgorsza patologia w skłóconych polskich rodzinach - komentuje detektyw Dariusz Korganowski, zajmujący się sprawami porwań rodzicielskich.

Pojawiają się już nieoficjalne informacje, że rodzice wcześniej kłócili się o opiekę nad Amelką w niemieckim sądzie rodzinnym. Para mieszkająca wcześniej w Niemczech miała rozstać się, a matka wraz z córką wrócić do rodziny w Białymstoku.

- Raz w tygodniu do prywatnych detektywów trafia zgłoszenie o uprowadzeniu dziecka. O porwaniu Amelki jest głośno w całej Polce, ponieważ uruchomiono procedurę child alert . Większość podobnych dramatów odbywa się przy ciszy mediów - mówi detektyw Dariusz Korganowski w rozmowie z Wirtualną Polską.

- Podobne zdarzenia to najgorsze zjawisko, z jaką branża prywatnych detektywów ma do czynienia na co dzień. Zazwyczaj motywacją porwania jest chęć jednego z rodziców, aby dopiec partnerowi. Przy czym najbardziej krzywdzone są właśnie dzieci. Trauma i wstrząs po porwaniu pozostawia ślad w psychice i wymaga terapii z psychologiem - dodaje detektyw.