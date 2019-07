Dawid Żukowski. Policja przeszukała kolejne miejsce w Warszawie

Policja przeszukała w piątek tereny w rejonie ogródków działkowych nieopodal warszawskiego lotniska Chopina. Nowy trop ws. zaginięcia 5-letniego Dawida po raz kolejny nie przyniósł przełomu.



Na warszawskim Okęciu widziano kilka wozów policyjnych, psy tropiące i ciężarówkę do przewożenia ciężkiego sprzętu. Przy ulicy Kinetycznej widziano też m. in. podnośnik straży pożarnej, przydatny do obserwacji terenu z góry. Przekopana została m.in. sterta ziemi na terenie przylegającym do Południowej Obwodnicy Warszawy.