Dawid Żukowski poszukiwany. Policja zabezpieczyła przedmioty na Okęciu

Dawid Żukowski jest poszukiwany od ponad tygodnia. Policja pojawiła się na terenie ogródków działkowych na warszawskim Okęciu. Jak informuje "Fakt", służby miały zabezpieczyć nóż i foliową torebkę.

Dawid Żukowski poszukiwany jest od ponad tygodnia (PAP)

O tym, że poszukiwania 5-letniego Dawida przeniosły się na Okęcie informował już w czwartek Polsat News. Policja pojawiła się przy ogródkach działkowych "Miejski Paluch". To bezpośrednie okolice trasy S2, którą poruszał się ojciec chłopca w dzień jego zaginięcia.

Na warszawskim Okęciu widziano kilka wozów policyjnych, psy tropiące i ciężarówkę do przewożenia ciężkiego sprzętu. Przy ulicy Kinetycznej widziano też m. in. podnośnik straży pożarnej, przydatny do obserwacji terenu z góry.

Z kolei "Fakt" dotarł do osoby, która podjęła się poszukiwań na własną rękę. - Doszedłem do takiego specyficznego miejsca przy drodze, gdzie ewidentnie były ślady, jakby coś podjechało, zawróciło - mówi mężczyzna w rozmowie z tabloidem. Dodał również, powołując się na wcześniejsze relacje osób przebywających na działkach, że przed tygodniem auto podobne do samochodu Pawła Ż. było widziane w okolicy.

Mężczyzna podczas poszukiwań znalazł dwa przedmioty, które zwróciły jego uwagę. Jednym z nich był plastikowy worek znajdujący się w zaroślach. - Worek był zabrudzony, ale raczej nie była to krew. Otworzyłem go i znalazłem w nim duży nóż. To mnie zdziwiło, bo to nie był nóż turystyczny, tylko zwykły kuchenny. Na nożu były dwie dziwne plamki - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Sprawa została zgłoszona policji, która zabezpieczyła znaleziony nóż i plastikowy worek. Na razie jednak nie wiadomo, czy funkcjonariusze zajmą się analizą zabezpieczonych przedmiotów.

W czwartek reporterka Wirtualnej Polski dowiedziała się, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Pawła Żukowskiego, ojca poszukiwanego Dawida. Mężczyzna zabrał chłopca z domu matki, by kilka godzin później rzucić się pod pociąg w Grodzisku Mazowieckim.

Dawid Żukowski poszukiwany. Kontakt z policją Dawid Żukowski w dniu zaginięcia był ubrany w szaroniebieską dresową bluzę, niebieskie jeansy oraz niebieskie trampki z obrazkami Zygzaka McQueena. Po raz ostatni był widziany z ojcem w środę około godziny 17 w Grodzisku Mazowieckim. Podróżował z nim szarą skodą fabią o nr rejestracyjnym WGM 01K9. W dniu zaginięcia syna mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg.

Policja prosi o pomoc w znalezieniu chłopca. Apeluje, by zgłaszały się do niej osoby, które widziały samochód ojca chłopca. Auto miało na szybie charakterystyczną czerwoną zasłonę przeciwsłoneczną z nadrukowanym bohaterem bajki "Auta".

Wszelkie zgłoszenia, także anonimowe, są przyjmowane w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim tel. (22) 755 60 10 (-11,-12,-13). Można również telefonować do najbliższej jednostki Policji lub pod numer alarmowy 112.