Dariusz Rosati: Kaczyński chce wzniecić atmosferę wojny religijnej

- Widzę nadgorliwość organów ścigania wywołaną próbami wzniecenia przez prezesa Kaczyńskiego atmosfery wojny religijnej - powiedział Dariusz Rosati, kandydat Koalicji Europejskiej. Skomentował w ten sposób sprawę zatrzymania Elżbiety Podleśnej i postawienia jej zarzutu profanacji Matki Boskiej Częstochowskiej.

"Nie widziałem obrazka"

- Nie widziałem wizerunku Matki Bożej, który był umieszczany na toaletach i koszach na śmieci. To nie policja zajęła się tym z urzędu. To ktoś złożył zawiadomienie. Jest też bardzo wiele nieścisłości w tym, co mówi ta pani [Elżbieta Podleśna - red.]. Nie odbierała wezwań, była za granicą, więc policja do niej się pofatygowała - stwierdził Karski.