Włodzimierz Cimoszewicz potrącił kobietę. Teraz tłumaczy się z braku badań technicznych

- Byłem święcie przekonany, że badania są ważne cały rok. Nie spojrzałem - powiedział w TVN24 Włodzimierz Cimoszewicz, kandydat Koalicji Europejskiej do PE. Chodzi o sobotni wypadek, w którym były premier potrącił rowerzystkę na pasach. W poniedziałek okazało się, że auto nie miał ważnych badań technicznych.

- Okazało się, że samochód nie miał ważnych badań technicznych, ale nie miało to żadnego związku z wypadkiem, bo był on w stu procentach sprawny. Jest teraz u biegłego i będzie przez niego oceniany. Kupiłem ten samochód w ubiegłym roku, w sierpniu zrobiłem badania techniczne i byłem święcie przekonany, że są ważne na cały rok. Okazało się, że są krócej ważne, ale samochód był sprawny - stwierdził Włodzimierz Cimoszewicz w TVN24.

Były premier w sobotę około godz. 8.00 potrącił w Hajnówce (woj. podlaskie) na przejściu dla pieszych rowerzystkę. Kobieta została ranna i trafiła do szpitala. Doznała złamania kości prawego podudzia, ma również otarcia na twarzy i dłoni. Obrażenia wymagają leczenia dłuższego niż siedem dni, co oznacza, że mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, a nie kolizją.