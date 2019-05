Leszek Jażdżewski: Donald Tusk nie znał tekstu mojego wystąpienia

Szef miesięcznika "Liberte!" Leszek Jażdżewski wywołał wiele kontrowersji swoim wystąpieniem na Uniwersytecie Warszawskim. Teraz tłumaczy, kim są "czarnoksiężnicy" i dlaczego użył określenia "taplanie się w błocie ze świniami".

Leszek Jażdżewski to redaktor naczelny społeczno-politycznego e-miesięcznika "Liberte!”. 3 maja wystąpił na Uniwersytecie Warszawskim przed wykładem Donalda Tuska. Opisał Kościół jako instytucję polityczną wrogą nowoczesności, co wywołało ogromne wzburzenie polityków prawicy.

Kim są "czarnoksiężnicy"?

Jażdżewski tłumaczy, że nie chciał obrazić ludzi wierzących. - Kiedy mówię o Kościele, mam na myśli instytucję Kościoła katolickiego, która pełni funkcje polityczne, a więc episkopat i całą hierarchię - wyjaśnia. Chodzi o kontrowersyjne porównanie spierania się z "czarnoksiężnikami" do "taplania się w błocie ze świniami". To ostatnie określenie, jak tłumaczy redaktor, jest znanym angielskim powiedzeniem i oznacza to samo, co "kopanie się z koniem".