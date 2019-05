Rektor UW skrytykował wystąpienie Leszka Jażdżewskiego

"Wczorajsze wystąpienie przedstawiciela Liberte na Uniwersytecie Warszawskim oceniam bardzo krytycznie" - napisał w mediach społecznościowych rektor UW Marcin Pałys. Słowa Leszka Jażdżewskiego, który przemawiał przed Donaldem Tuskiem, wywołały gorącą dyskusję.

- Dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą w stanie zdobyć władzę nad duszami Polaków. Ale rywalizacja na inwektywy i złe emocje z nimi nie ma sensu, dlatego że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi – powiedział podczas piątkowego wystąpienia na Uniwersytecie Warszawskim Leszek Jażdżewski.

Redaktor naczelny "Liberté" odniósł się w ten sposób do Kościoła katolickiego. Te i inne mocne słowa z jego antykościelnego przemówienia wielu osobom się nie spodobały. Niektórzy dziwili się, że ze spokojem wysłuchał ich rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Zastępca rektora UW Maciej Duszczyk zapewnił, że razem z Pałysem podszedł do Jażdżewskiego po wykładzie Tuska i wyrazili "swoje oburzenie co do użytych słów i nadużycia przestrzeni akademickiej".