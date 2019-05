Wpadka szefowej "Wiadomości" TVP. Jednak wycięli Hitlera z materiału o wykładzie Donalda Tuska

W internetowej wersji "Wiadomości" TVP zdecydowano się na usunięcie wstawek wiążących Donalda Tuska z Adolfem Hitlerem oraz Józefem Stalinem. Po fali oburzenia jaką wywołał materiał, taka autocenzura to pierwsza wpadka redaktor Danuty Holeckiej, nowej szefowej programu informacyjnego.

Co dokładnie miało pobrzmiewać u Tuska? Pokazano wpis polityka w serwisie Twitter odwołujący się do przyśpiewki kibiców: "W wolnym mieście Gdańsku, gdzie korona w herbie jest, mamy swą drużynę, która zwie się BKS". Ten fragment materiału poprzedziły ujęcia z Adolfem Hitlerem i defiladą wojsk II Rzeszy.

TVP reaguje. Wycina wstawkę z Hitlerem

- To jest tragedia, co zrobili z programem, w którym pracowałem 11 lat. Robią to m.in. rękami ludzi, z którymi tworzyłem jedną redakcję. A rozwalono ją pod pretekstem „przywrócenia rzetelności i misji” - komentował Kamil Dziubka wieloletni dziennikarz "Wiadomości" obecnie pracujący w portalu Onet.

Poprawiono też błąd w infografice, dotyczącej badania poparcia dla powrotu Tuska do polityki krajowej. W TVP błędnie opisano słupki z wynikami. Na pytanie, czy Donald Tusk powinien wrócić do polskiej polityki, 43,9 proc. respondentów odpowiedziało przecząco, a 34 proc. twierdząco.

Tusk przyjechał i uderza w rząd

Omówienia tego wydarzenia nie mogło zabraknąć również w sympatyzującej z rządzącymi politykami publicznej TVP. Materiał rozpoczął się jednak od stwierdzenia, że Polacy nie chcą powrotu Tuska do polityki krajowej. Politykowi wytknięto mu, że przyjechał do Warszawy, by uderzyć w rząd i to w momencie, kiedy Polacy świętują.